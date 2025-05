Donna uccisa a coltellate in casa l' ex marito si consegna a Brescia | Ma non l' ho uccisa io

L'omicidio di Vasilica Potincu, trentacinquenne uccisa a coltellate nel suo appartamento a Legnano, ha scosso profondamente la comunità. Il suo ex marito, ricercato dalle autorità, si è costituito presso una caserma di Brescia. Tuttavia, ha dichiarato la sua innocenza, affermando di non avere alcun legame con il crimine. La vicenda getta luce su una tragedia personale e le dinamiche complesse della violenza domestica.

Si è costituito in caserma a Brescia. Ricercato ma, assicura lui, "non c'entra nulla con l'omicidio della sua ex Vasilica Potincu". L'ex marito della trentacinquenne uccisa a coltellate in un appartamento a Legnano (Milano) si è presentato spontaneamente davanti ai carabinieri, domenica... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Donna uccisa a coltellate in casa, l'ex marito si consegna a Brescia: "Ma non l'ho uccisa io"

Donna uccisa con 15 coltellate a Fregene: fermata la nuora - A Fregene, il tragico omicidio di Stefania Camboni, sessantenne trovata morta nel suo appartamento, ha scosso la comunità locale. 🔗continua a leggere

Uccisa a coltellate a Fregene, fermata la nuora 30enne - Fregene è scossa da un tragico omicidio: Stefania Camboni, 60 anni, è stata trovata morta nel suo villino, vittima di almeno 15 coltellate. 🔗continua a leggere

Donna uccisa con 15 coltellate a Fregene: fermata la moglie del figlio - Tragedia a Fregene, dove Stefania Camboni, sessantenne, è stata trovata morta nel suo appartamento con quindici coltellate all'addome. 🔗continua a leggere

Escort e mamma: uccisa con 7 coltellate la donna a Legnano; sotto la lente la sua doppia vita - La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue nell'appartamento che usava per incontrare clienti. Si cerca di risalire proprio a loro per rintracciare il possibile killer ... 🔗Segnala dire.it

Uccisa a coltellate in casa, chi era Vasilica: la vita nell’ombra, la pista del litigio e “l’agitazione degli ultimi giorni” - La donna di 35 anni è stata trovata nel suo appartamento di Legnano con un coltello nella schiena. Secondo fonti riservate, lavorava come escort: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi ... 🔗Scrive msn.com

Donna uccisa a coltellate in casa, caccia al killer - È caccia all'assassino a Legnano, nel milanese, dopo il brutale omicidio di Vasilica Potincu, una donna romena di 35 anni, escort professionista, trovata senza vita nella sua abitazione di via Stelvio ... 🔗ansa.it scrive