Donna uccisa a coltellate in casa l' ex marito si consegna a Brescia | Ma non l' ho uccisa io

Un drammatico episodio scuote Legnano, dove Vasilica Potincu, una donna di 35 anni, è stata trovata uccisa a coltellate nel suo appartamento. Il suo ex marito si è costituito presso una caserma di Brescia, ma afferma di non avere alcun coinvolgimento nell'omicidio. La vicenda solleva interrogativi e tensioni in una comunità colpita da un gesto così tragico.

Si è costituito in caserma a Brescia. Ricercato ma, assicura lui, "non c'entra nulla con l'omicidio della sua ex Vasilica Potincu". L'ex marito della trentacinquenne uccisa a coltellate in un appartamento a Legnano (Milano) si è presentato spontaneamente davanti ai carabinieri, domenica... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Donna uccisa a coltellate in casa, l'ex marito si consegna a Brescia: "Ma non l'ho uccisa io"

