Donna di 90 anni muore in incendio abitazione

Un grave incidente ha scosso la comunità di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, dove una donna di 90 anni ha tragicamente perso la vita in un incendio all'alba. Nel momento in cui le fiamme hanno avvolto la sua abitazione, la vittima era dentro casa, lasciando purtroppo pochi margini di salvezza. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di indagine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 90 anni è morta in un incendio divampato all’alba in un’abitazione di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno. La vittima si trovava all’interno della casa al momento in cui si sono sviluppate le fiamme, che non le hanno lasciato scampo. La donna è morta per le esalazioni di fumo. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti tempestivamente, ma per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incendio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna di 90 anni muore in incendio abitazione

Donna di 90 anni muore in incendio nella sua abitazione sel Salernitano - Una donna di 90 anni è morta in un incendio divampato all'alba in un'abitazione di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno. La vittima si trovava all'interno della casa al momento in cui si sono ... Scrive napoli.repubblica.it

Maltratta una donna di 90 anni e la deruba di 350mila euro. Badante nei guai - Pisa, secondo l'accusa, il 44enne avrebbe anche minacciato la donna per impedirle di licenziarlo, instaurando un clima di paura oltre ad abbandonarla in condizioni di degrado senza cibo e scarso igien ... Segnala msn.com

Cava de' Tirreni. Donna muore precipitando dal quarto piano: indagini sulla dinamica del volo fatale - Precipita dal quarto piano e muore sul colpo. A ritrovare il cadavere gli operatori ecologici che stavano ripulendo le aiuole. È accaduto ieri mattina poco dopo le 5.30, quando ... Lo riporta ilmattino.it