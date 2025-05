Donna di 48 anni ubriaca semina il panico sul lungolago di Como passanti e clienti dei bar importunati

Una donna di 48 anni ha seminato il panico sul lungolago di Como, importunando passanti e clienti dei bar in stato di ubriachezza. La situazione è degenerata, portando alla sua denuncia per resistenza e ubriachezza molesta. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e messo in luce i rischi legati a comportamenti eccessivi in spazi pubblici.

Una 48enne è stata denunciata a Como per resistenza e ubriachezza molesta. La donna importunava i passanti sul lungolago...

