Donatore di sperma ha rara mutazione legata al cancro | identificati 67 bambini nati dal suo seme

Un donatore di sperma ha rivelato di avere una rara mutazione genetica legata al cancro, identificata in 67 bambini nati grazie ai suoi gameti in otto Paesi europei. La scoperta di questa variante potenzialmente pericolosa, in particolare associata alla sindrome di Li-Fraumeni, ha sollevato gravi preoccupazioni sulla salute dei piccoli e sul ruolo dei centri di fertilitĂ nella selezione dei donatori.

Grazie al suo sperma sarebbero nati 67 bambini in otto Paesi europei, ma qualche anno dopo la scioccante scoperta: l’uomo avrebbe avuto una variante genetica che avrebbe potuto portare al cancro in alcuni dei bambini nati da quei gameti, in particolare la sindrome di Li-Fraumeni; e così, dopo l’allarme lanciato nel 2023 da un medico francese in merito alla vicenda, sono stati effettuati tutti i controlli del caso in tutte le 46 famiglie che avevano accolto quei figli, con il risultato di trovare 23 bambini, tutti nati tra il 2008 e il 2015, con la variante, e ben dieci con il cancro. La storia, agghiacciante, èstata raccontata dalla dottoressa Edwige Kasper, specialista in Genetica molecolare all’ospedale universitario di Rouen, in Franci, nel corso della recente conferenza annuale della ESHG, la societĂ europea di genetica umana, in corso in questi giorni a Milano... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Donatore di sperma ha rara mutazione legata al cancro: identificati 67 bambini nati dal suo seme

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un donatore di sperma ha trasmesso un gene che predispone al cancro a piĂą di 20 bambini; Dona lo sperma ma è portatore di una mutazione che predispone al cancro: almeno 67 bambini coinvolti; Lo sperma di un malato di cancro è stato usato per concepire 67 bambini; Dona sperma almeno 67 volte, ma ha una rara mutazione genetica. Ecco perchĂ© servono regole Ue. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dona sperma almeno 67 volte, ma ha una rara mutazione genetica. Ecco perché servono regole Ue - Edwige Kasper, biologa del Policlinico di Rouen: "Non possiamo più affidarci a una responsabilità frammentata tra cliniche e banche del seme gestite da ... 🔗repubblica.it scrive

Donatore di sperma ha rara mutazione legata al cancro: identificati 67 bambini nati dal suo seme - Dei 67 bambini, 23 presentano la variante, 10 hanno il cancro. La scoperta, fatta solo a distanza di anni, ha riportato in primo piano la necessità di definire con una normativa valida a livello europ ... 🔗Come scrive gravidanzaonline.it

Donatore di sperma ha trasmesso un gene che predispone al cancro: coinvolti almeno 67 bambini in tutta Europa. L’allarme della biologa: “Ora hanno la sindrome di Li-Fraumeni” - Dona sperma ma è anche portatore ... singolo padre abbia 75 figli”, ha spiegato la Kasper facendo capire che essendo una mutazione genetica rara se la donazione non si moltiplicasse in modo ... 🔗ilfattoquotidiano.it scrive

Donazione di SEME: quanto si GUADAGNA | Avv. Angelo Greco