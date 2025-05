Donatore di sperma ha rara mutazione legata al cancro | identificati 67 bambini nati dal suo seme

Un uomo donatore di sperma è stato scoperto avere una rara mutazione genetica associata a un aumento del rischio di cancro. Grazie ai suoi gameti, sono nati 67 bambini in otto Paesi europei. Tuttavia, la scoperta della variante genetica preoccupante ha sollevato seri interrogativi sulla salute di questi bambini, in particolare riguardo alla sindrome di Li-Fraumeni.

Grazie al suo sperma sarebbero nati 67 bambini in otto Paesi europei, ma qualche anno dopo la scioccante scoperta: l'uomo avrebbe avuto una variante genetica che avrebbe potuto portare al cancro in alcuni dei bambini nati da quei gameti, in particolare la sindrome di Li-Fraumeni; e così, dopo l'allarme lanciato nel 2023 da un medico francese in merito alla vicenda, sono stati effettuati tutti i controlli del caso in tutte le 46 famiglie che avevano accolto quei figli, con il risultato di trovare 23 bambini, tutti nati tra il 2008 e il 2015, con la variante, e ben dieci con il cancro. La storia, agghiacciante, èstata raccontata dalla dottoressa Edwige Kasper, specialista in Genetica molecolare all'ospedale universitario di Rouen, in Franci, nel corso della recente conferenza annuale della ESHG, la società europea di genetica umana, in corso in questi giorni a Milano...