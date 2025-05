Donald Trump | Putin è impazzito vuole tutta l’Ucraina Ma anche Zelensky deve smetterla di parlare

Nel contesto di un conflitto in corso, le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul presidente russo Vladimir Putin rivelano un crescente allarme. Trump definisce Putin "completamente impazzito" per le sue ambizioni in Ucraina, mentre invita anche il presidente Zelensky a ridurre le sue comunicazioni. Queste affermazioni seguono attacchi russi su Kiev, intensificando le tensioni internazionali e il dibattito sul futuro della crisi ucraina.

Donald Trump dice che Vladimir Putin «è completamente impazzito». Dopo gli attacchi della Russia a Kiev nonostante i colloqui per il cessate il fuoco il presidente degli Stati Uniti punta il dito su Mosca dopo i 13 morti di domenica: «Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È diventato completamente IMPAZZITO!», ha scritto sul social network Truth. E poi: «Ho sempre detto che vuole TUTTA l’Ucraina, non solo una parte, e forse sarà vero, ma se così fosse, ciò porterebbe alla caduta della Russia!». Trump, Putin e l’Ucraina. Nella notte l’esercito ucraino ha dichiarato lo stato di allerta dopo due notti di bombardamenti... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Donald Trump: «Putin è impazzito, vuole tutta l’Ucraina». Ma anche Zelensky «deve smetterla di parlare»

