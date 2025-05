Donald Trump ha un basso livello di intelligenza emotiva per dire la cosa meno importante Non lasceremo che leader idioti ci dividano | così Richard Gere che poi aggiunge io e mia moglie pensiamo a Gaza

Richard Gere, durante l'anteprima del suo film "La saggezza della felicità" a Milano, ha espresso critiche marcate nei confronti di Donald Trump, definendolo "un leader con un basso livello di intelligenza emotiva". L'attore ha enfatizzato l'importanza di non lasciare che figure politiche poco sagge possano dividere la società, sottolineando anche un pensiero condiviso con sua moglie su questioni attuali, come la situazione a Gaza.

"Io sono americano e adesso nel mio Paese ci troviamo un leader che ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante": così Richard Gere a proposito di Donald Trump. L'attore si trovava a Milano per l'anteprima italiana del film La saggezza della felicità (Wisdom of Happiness), dedicato al Dalai Lama e del quale è produttore esecutivo. "Per questo – ha continuato – è importante creare una cultura dove ci troviamo onesti, una società che rifletta amore e compassione perché non siamo isole ma siamo interconnessi. Noi siamo molto meglio, non lasceremo che dei leader idioti ci possano dividere e ci possano rendere stupidi "...