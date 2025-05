Domenica In ci sarà Matano? Le parole del conduttore

Durante l'ultima edizione del Festival della Tv di Dogliani, Alberto Matano, noto conduttore de La Vita In Diretta, ha affrontato i recenti rumors sul suo futuro televisivo. In un'intervista con Elvira Serra, Matano ha chiarito le voci circolanti e ha condiviso aneddoti sul suo rapporto con Mara Venier, sottolineando l’importanza del sostegno dei colleghi nel suo percorso professionale.

Ha parlato dei rumors. Alberto Matano volto de La Vita In Diretta al Festival della Tv di Dogliani ha parlato del suo futuro in tv. Il conduttore e giornalista ha risposto direttamente ai rumors sul suo conto. In un incontro con Elvira Serra che l'ha intervistato ha ricordato come la Venier lo invitò ad accettare la sfida de La Vita In diretta: «mi spinse: se non la fai ti prendo a calci in quel posto». Sempre lei l'ha anche spinto a sposarsi con il suo compagno: «ci disse: cosa state aspettando?». Proprio per questo il suo nome è stato associato alla conduzione di Domenica In: «È Mara l'erede di Mara...