La domenica dei dilettanti si è rivelata avvincente, con risultati significativi che influenzeranno le sorti delle squadre in Eccellenza, Promozione e nelle categorie minori. Gli spareggi nazionali hanno visto confronti entusiasti, con Montecchio Gallo e Montespaccato in campo. Scopriamo insieme i dettagli delle partite, le promozioni in vista e i sogni di gloria delle squadre che lottano per un posto in categorie superiori.

Così la domenica dei dilettanti. ECCELLENZA. Nell’andata degli spareggi nazionali 1° turno (rit. 16) Montecchio Gallo – Vianese 0-1 (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir 0-1) e Montespaccato – Mezzolara 2-1 (chi vince trova la vincente di Castelnuovo Vomano-Valentino Mazzola 2-1), secondo turno 8 e 156, le 7 vincenti salgono in D. PROMOZIONE. Nella finale playoff regionale Bobbiese-Comacchiese 0-1. La classifica finale dei ripescaggi (5 posti): Comacchiese, Bobbiese, Y. Santarcangelo, Campagnola, Futura Fornovo M. (Coppa), sesta la Sanmichelese. PRIMA. Così le semifinali regionali Maranello-San Vittore 4-3 e San Secondo-Bellaria 3-4 ai rigori, la finale Maranello-Bellaria domenica 16 in campo neutro che dà la promozione, ma anche le altre 3 semifinaliste più lo Spes (con la Coppa) sono comunque già certe della Prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica dei dilettanti: risultati e promozioni in Eccellenza, Promozione e categorie minori

