Documenti troppo cari in Italia | 116 euro il passaporto in Spagna 30

In un contesto europeo sempre più orientato all'efficienza, l'Italia si trova a fare i conti con costi eccessivi per il rinnovo dei documenti. Mentre un passaporto spagnolo costa solo 30 euro, gli italiani devono affrontare una spesa di 116 euro. Un'indagine di Assoutenti evidenzia come la burocrazia inefficiente penalizzi i cittadini, nonostante i progressi tecnologici che potrebbero semplificare queste pratiche.

Nonostante i progressi tecnologici consentano oggi di velocizzare e semplificare il rinnovo dei documenti, l'Italia resta indietro rispetto al resto d'Europa, penalizzata da una burocrazia inefficiente che finisce per gravare direttamente sulle tasche dei cittadini. Secondo un'indagine di Assoutenti, che ha messo a confronto le spese sostenute nei Paesi dell'Ue per ottenere o rinnovare i principali documenti personali, l'Italia risulta essere la nazione con i costi più elevati. Una maglia nera che pesa sui bilanci familiari e alimenta il malcontento. Il costo del passaporto. Partiamo dai dati relativi al passaporto italiano, il cui costo complessivo per il cittadino ammonta a 116 euro, suddivisi come segue: 42,50 euro per il bollettino postale;

