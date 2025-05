Documenti in Italia costano oltre il triplo rispetto a Francia e Spagna

In Italia, il costo per ottenere documenti essenziali come passaporto, carta d’identità e rinnovo della patente supera i 270 euro, risultando oltre il triplo rispetto a Francia e Spagna. Un’indagine di Assou evidenzia come le spese siano significativamente più elevate rispetto a paesi come Germania e Regno Unito, dove i costi si attestano tra 86 e 155 euro. Questo mette in luce una disparità economica all’interno dell'Unione Europea.

Per avere passaporto, carta d’identità e rinnovo della patente in Italia si spendono oltre 270 euro. In Francia ne bastano 86, in Spagna tra gli 86 e i 106, in Germania si arriva massimo a 155 e nel Regno unito a 152 euro. Siamo più costosi degli altri Paesi europei. Lo dimostra un’indagine di Assoutenti, che ha confrontato la spesa dei cittadini italiani con quella di francesi, spagnoli, tedeschi e inglesi. Passaporto: in Italia fino a 140 euro con consegna a domicilio. In Spagna costa un quarto. Il rilascio del passaporto è una delle spese più onerose per i cittadini italiani. Secondo l’indagine di Assoutenti, il costo base per il documento è di 116 euro, somma del bollettino da 42,50 euro e di un contrassegno amministrativo da 73,50 euro... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Documenti, in Italia costano oltre il triplo rispetto a Francia e Spagna

