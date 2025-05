Docenti aggrediti Castellana Gilda | Bene arresto immediato in caso di violenza ma oltre alla repressione bisogna agire sulla prevenzione Più assistenti sociali e psicologi

Durante il XXI Congresso della Gilda degli Insegnanti, il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha sottolineato l'importanza di affrontare le aggressioni nei confronti dei docenti non solo attraverso misure repressive, ma anche investendo in prevenzione, con l'inserimento di più assistenti sociali e psicologi. Castellana ha sollecitato un impegno per una scuola di qualità, evidenziando che investire nell'istruzione è fondamentale per costruire un futuro migliore.

