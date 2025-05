Dl sicurezza un ferito tra i manifestanti negli scontri con la polizia a Roma | Mi hanno massacrato

A Roma, un manifestante è rimasto ferito durante gli scontri con la polizia, nel contesto del corteo organizzato dalla rete 'No dl Sicurezza - A pieno regime'. La protesta, incentrata contro il controverso decreto legge, ha visto centinaia di partecipanti incrociare le forze dell'ordine in via del Tritone, in direzione del Parlamento, evidenziando le tensioni crescenti attorno al tema della sicurezza.

Almeno un manifestante è rimasto ferito negli scontri con la polizia a Roma durante il corteo promosso dalla rete ‘ No dl Sicurezza – A pieno regime ‘. Dopo aver imboccato via del Tritone, in direzione del Parlamento, alcune centinaia di manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa. “Ero davanti a parlare per cercare di fermare la cosa, mi hanno preso in due, mi hanno massacrato”, racconta il manifestante ferito... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl sicurezza, un ferito tra i manifestanti negli scontri con la polizia a Roma: “Mi hanno massacrato”

Usa, incidente di sicurezza davanti alla sede della Cia: un ferito - Un incidente di sicurezza davanti alla sede della CIA a Langley, Virginia, ha provocato un ferito, dopo che le guardie avevano sparato a un individuo. 🔗continua a leggere

Dl sicurezza, un ferito tra i manifestanti negli scontri con la polizia a Roma: "Mi hanno massacrato" - Scontri in via del Tritone. Circa 100 dei manifestanti scesi in strada contro il dl Sicurezza hanno cercato di forzare lo sbarramento allestito dalla polizia per evitare… Leggi ... 🔗Si legge su informazione.it

Manganellate sul corteo contro il decreto Sicurezza. E sabato ce ne sarà un altro - A manifestare principalmente realtà politiche e sociali: da Amnesty a Potere al popolo, passando per diverse associazioni studentesche. Colpito Luca ... 🔗Lo riporta huffingtonpost.it

Manifestazione contro dl Sicurezza, scontri a Roma - Scontri tra manifestanti e polizia a Roma, nel corso della manifestazione promossa dalla rete ‘No dl Sicurezza – A pieno regime’. Alcune centinaia di partecipanti al corteo, radunatisi in piazza Barbe ... 🔗Lo riporta msn.com