Dl sicurezza tensioni a protesta Roma | manifestanti contro sbarramento agenti

Tensioni a Roma durante la manifestazione contro il decreto sicurezza. In piazza Barberini, i manifestanti hanno tentato di superare il cordone di polizia in via del Tritone, cercando di avvicinarsi ai palazzi istituzionali. Gli scontri sono scoppiati mentre il clima si faceva sempre più acceso tra le proteste e il dispiegamento delle forze dell'ordine.

(Adnkronos) – Momenti di tensione si sono verificati in piazza Barberini, oggi a Roma, dove i partecipanti alla manifestazione contro il dl sicurezza hanno attaccato lo sbarramento delle forze dell'ordine in via del Tritone per raggiungere i palazzi istituzionali. La manifestazione era stata preavvisata in forma statica. Contenuti con gli scudi, i manifestanti hanno annunciato .

