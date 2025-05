Dl sicurezza tensioni a protesta Roma | manifestanti contro sbarramento agenti

Tensione a Roma durante una manifestazione contro il decreto sicurezza, con diversi partecipanti che hanno cercato di oltrepassare il cordone delle forze dell'ordine in piazza Barberini. L'evento, volto a protestare contro misure ritenute restrittive, ha visto un confronto acceso in via del Tritone, dove i manifestanti tentavano di avvicinarsi ai palazzi istituzionali nonostante il dispositivo di sicurezza messo in atto.

(Adnkronos) – Momenti di tensione si sono verificati in piazza Barberini, oggi a Roma, dove i partecipanti alla manifestazione contro il dl sicurezza hanno attaccato lo sbarramento delle forze dell'ordine in via del Tritone per raggiungere i palazzi istituzionali. La manifestazione era stata preavvisata in forma statica. Contenuti con gli scudi, i manifestanti hanno annunciato

