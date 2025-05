Dl sicurezza tensioni a protesta Roma | manifestanti contro sbarramento agenti

Tensione a Roma durante la manifestazione contro il dl sicurezza, con momenti di scontro in piazza Barberini. I manifestanti hanno tentato di oltrepassare il cordone delle forze dell'ordine in via del Tritone, dirigendosi verso i palazzi istituzionali. L'evento, oggetto di preavviso, ha messo in luce le forti opposizioni alla normativa, suscitando reazioni accese da parte dei partecipanti.

(Adnkronos) – Momenti di tensione si sono verificati in piazza Barberini, oggi a Roma, dove i partecipanti alla manifestazione contro il dl sicurezza hanno attaccato lo sbarramento delle forze dell'ordine in via del Tritone per raggiungere i palazzi istituzionali. La manifestazione era stata preavvisata in forma statica. Contenuti con gli scudi, i manifestanti hanno annunciato .

