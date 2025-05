dl sicurezza sinistra al delirio parla di legge fascistissima e paragona gli ecovandali a gandhi sempre dalla parte dei violenti

Nell'attuale dibattito alla Camera sul decreto sicurezza, la sinistra si scaglia contro le misure proposte, definendole "fascistissime" e paragonando gli ecovandali a figure storiche come Gandhi. La critica è accesa, con dichiarazioni sorprendenti, tra cui quella di Devis Dori, capogruppo di Avs, che suggerisce che, secondo la loro logica, anche Gandhi dovrebbe affrontare la giustizia. Un contesto di tensione e accuse che mette in discussione l'approccio alla sicurezza e

Alla Camera la sinistra sta dando fondo a tutto l’armamantario di follie sul dl Sicurezza, attualmente in discussioneper la conversione. Cosa non esce da quelle bocche: Avs il peggiore: “ Per voi anche Gandhi deve finire in carcere – è l’inverosimile osservazione di Devis Dori, capogruppo di Avs in commissione Giustizia-. Punite la resistenza passiva, fatta con i soli corpi delle persone”, dice paragonando in modo spericolato gli eco-vandali che bloccano le strade addirittura a Gandhi. (Nella foto, uno degli innumerevoli blocchi stradali di Ultima Generazione). “Date super poteri ai questori che si possono sostituire al magistrato, una ventina di detenute madri dovranno stare in carcere con i loro figli o se incinte: finanche in epoca fascista la pena per donne con figli veniva differita... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it