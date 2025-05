Dl sicurezza scontri tra manifestanti e polizia a Roma

A Roma, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante la manifestazione organizzata dalla rete ‘No dl Sicurezza – A pieno regime’. Centinaia di partecipanti, partiti da Piazza Barberini e diretti verso il Parlamento, hanno dato vita a tensioni e conflitti con le forze dell'ordine, riflettendo le crescenti preoccupazioni legate al decreto sulla sicurezza.

(LaPresse) Scontri tra manifestanti e polizia a Roma nel corso della manifestazione promossa dalla rete ‘No dl Sicurezza – A pieno regime’. Alcune centinaia di partecipanti al corteo, radunatisi in Piazza Barberini, hanno iniziato a percorrere via del Tritone, in direzione del Parlamento, venendo allo scontro con la polizia, schierata in assetto antisommossa. L’avanzata dei manifestanti, che hanno colpito i poliziotti con bastoni, facendosi scudo con dei grossi pannelli, è stata respinta dalle forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl sicurezza, scontri tra manifestanti e polizia a Roma

