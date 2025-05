Dl Sicurezza scontri manifestanti-polizia a Roma

A Roma, la manifestazione contro il decreto sicurezza, organizzata dalla rete 'No Dl sicurezza – A pieno regime', ha portato a violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Partiti da piazza Barberini, i manifestanti hanno cercato di dirigersi verso il Parlamento, ma sono stati bloccati dalla polizia, dando vita a momenti di tensione e conflitto.

Scontri tra manifestanti e polizia a Roma, nel corso della manifestazione promossa dalla rete ' No Dl sicurezza – A pieno regime'. Alcune centinaia di partecipanti al corteo, radunatisi in piazza Barberini, ha iniziato a percorrere via del Tritone, in direzione del Parlamento, venendo allo scontro con la Poliza schierata in assetto antisommossa. L'avanzata dei manifestanti, che hanno colpito i poliziotti con bastoni, facendosi scudo con dei grossi pannelli, è stata respinta dalle forze dell'ordine. Disordini che arrivano dopo un infuocato dibattito in Parlamento tra governo e opposizioni. "Abbiamo ascoltate le voci delle relatrici di questo provvedimento solo oggi, durante l'esame del testo in commissione non abbiamo mai sentito una parola - ha tuonato Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali -...