Dl sicurezza scontri a Roma | la polizia carica i manifestanti

Il 26 maggio, Roma è stata teatro di scontri tra polizia e manifestanti, con circa 500 persone scese in strada contro il dl Sicurezza. La situazione è degenerata in via del Tritone, dove alcuni partecipanti, con il volto coperto, hanno provocato momenti di alta tensione. Questo articolo esplora i dettagli di un pomeriggio turbolento e le reazioni alle nuove misure di sicurezza.

In via del Tritone, a Roma, è stato un pomeriggio difficile, quello del 26 maggio. Circa 500 manifestanti sono scesi in strada contro il dl Sicurezza, ma il corteo ha vissuto momenti di tensione. Come raccontato da Repubblica, tutto è successo quando alcuni dei manifestanti, a volto coperto o con i caschi, hanno tentato di forzare lo sbarramento che la polizia ha allestito per evitare l’arrivo davanti al Parlamento. In risposta gli agenti hanno caricato la folla, spingendo con gli scudi e con colpi di manganello. Due gli scontri tra i due gruppi. Colpito al volto un assessore. A farne le spese diverse persone, tra cui anche Luca Blasi... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dl sicurezza, scontri a Roma: la polizia carica i manifestanti

