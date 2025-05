Dl Sicurezza protesta in piazza a Roma nel giorno della discussione in Aula

Oggi a Roma, nel giorno della discussione in aula sul "Decreto sicurezza", diverse sigle e partiti scendono in piazza per protestare contro un provvedimento che considerano liberticida e antidemocratico. L'incontro si svolge a Piazza Barberini, dove movimenti come Cambiare rotta, Potere al Popolo, Osa, Articolo 21 e Amnesty International si uniscono per esprimere il loro dissenso e difendere i diritti fondamentali dei cittadini.

(LaPresse) – Inizia alla Camera l’iter di conversione in legge del “Decreto sicurezza” e le sig le e i partiti contrari scendono in piazza contro un provvedimento che giudicano liberticida e antidemocratico. A Piazza Barberini Cambiare rotta, Potere al Popolo, Osa, Articolo 21, Amnesty International, Fiom Cgil e tante associazioni. Presenti anche alcuni parlamentari del centrosinistra come Arturo Scotto e Andrea Orfini del Pd e Peppe De Cristofaro di AVS. L’obiettivo della piazza è raggiungere Montecitorio, presidiato dalle forze dell’ordine, e simbolicamente impedire che il governo ponga la fiducia sulla conversione in legge... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, protesta in piazza a Roma nel giorno della discussione in Aula

