Dl Sicurezza | Meloni si fa l’autospot su X e il governo pone la fiducia Duro l’attacco delle opposizioni M5s | Testo liberticida e securitario

Il Decreto Sicurezza, al centro di accesi dibattiti politici, ha suscitato forti reazioni tra le opposizioni, accusando il governo di approvare un testo "liberticida e securitario". Dopo ore di discussione, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha imposto la fiducia, segnando un momento cruciale per l'approvazione del provvedimento. La situazione si fa tesa, con le forze politiche pronte a rispondere a questa mossa controversa.

Il colpo di scena arriva dopo sette ore di discussione alla Camera, quando il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi proclama marziale: “A nome del Governo pongo la questione di fiducia sull’approvazione senza emendamenti e subemendamenti e articolo aggiuntivi” del Dl Sicurezza. Un vento inaspettato, visto che la maggioranza non dovrebbe – in teoria – rischiare nulla sull’insieme di norme liberticide che ha voluto trasformare da disegno di legge a decreto legge e che ora vuole a tutti i costi convertire. Lo spot di Meloni per il decreto. In mattinata era stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a promuovere, stile “grande svendita di fine serie” il decreto, con un post su X: “ Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dl Sicurezza: Meloni si fa l’autospot su X e il governo pone la fiducia. Duro l’attacco delle opposizioni. M5s: “Testo liberticida e securitario”

DDL SICUREZZA: chi colpisce davvero la norma securitaria del governo MELONI?