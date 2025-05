Dl sicurezza In arrivo la fiducia

Il decreto sicurezza è pronto a confrontarsi con l'Aula della Camera per ottenere il primo via libera, previsto per metà settimana. Il governo intende chiedere la fiducia, un passo che potrebbe intensificare le proteste delle opposizioni e scatenare un'ampia mobilitazione di associazioni, movimenti studenteschi e sindacati, pronti a scendere in campo contro le nuove misure. La tensione politica si intensifica, mettendo in evidenza le divisioni su questo tema cruciale.

Il decreto sicurezza sfida l'Aula della Camera per il primo via libera, atteso a metà settimana. Forte, però, della fiducia, che il governo intende chiedere e che alimenterà ulteriori proteste delle opposizioni. Fuori dal Palazzo, a dare battaglia saranno associazioni, movimenti studenteschi e sindacati. Contestano la 'stretta' introdotta dal provvedimento con "14 nuovi reati e terrificanti aumenti di pena" che andrebbero a minare i diritti fondamentali, denunciano. Da qui il rilancio della catena di solidarietà e del digiuno a staffetta, promosso da una rete che va dalla Cgil ad Antigone. Oltre alla protesta dei Cobas, prevista oggi pomeriggio davanti a Montecitorio e il sit-in della 'Rete no dl sicurezza' che resterà in piazza Barberini, a Roma, per tutta la discussione in Aula...

