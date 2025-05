Dl Sicurezza Baldino M5s | Si inaspriscono pene solo per persone comuni doppia morale destra

Nel dibattito politico italiano, la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle denuncia l'inasprimento delle pene per i reati commessi da comuni cittadini, sottolineando come la stessa severità non venga applicata a chi detiene posizioni di privilegio. Cristina con il tema della "doppia morale" del centrodestra, l'intervento mette in luce contraddizioni nell'approccio alla giustizia.

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2025 "Si inaspriscono le pene per le persone comuni, mentre si fanno mille passi indietro per i reati commessi da persone che hanno una certa posizione sociale. Questa è la doppia morale del centrodestra" così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.

