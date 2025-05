Distrutta dai vandali un' area giochi appena inaugurata nel parco vicino al Naviglio

L'area giochi inaugurata di recente nel Parco Baden Powell, vicino al naviglio, è stata distrutta dai vandali nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. Questo vile atto ha suscitato sconcerto tra gli abitanti dei Navigli, che lunedì mattina hanno fatto la triste scoperta. Famiglie e bambini si sono trovati di fronte a un luogo di divertimento ridotto a un cumulo di macerie, stravolgendo le attese di chi sperava in spazi di svago sicuri e accoglienti

