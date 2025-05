Disposta chiusura e poi il dietrofront | Asl e Comune ordinano lavori a ' Braskito’s'

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione dell'attività del locale “Braskito’s” con un'ordinanza del 26 maggio 2025. Dopo una prima chiusura, che ha suscitato dibattiti, la decisione segna un cambio di direzione sulle operazioni di preparazione, cottura e frittura degli alimenti. Scopriamo i dettagli di questo provvedimento e le implicazioni per il ristorante e la comunità locale.

Con ordinanza dirigenziale numero 83 del 26 maggio 2025, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la revoca condizionata della sospensione dell'attività di preparazione, cottura e frittura di alimenti esercitata presso il locale "Braskito's", sito in Piazza Mazzini. Il provvedimento fa...

