Disney crea un anime isekai sorprendente e affascinante

Disney sta per sorprenderci con un anime isekai straordinario: "Twisted Wonderland". Atteso per ottobre 2025, questo progetto affonda le radici in un popolare gioco mobile, promettendo un mix avvincente di avventure, mistero e personaggi indimenticabili. Con un’estetica affascinante e una trama intrigante, la produzione segna una nuova era per l’animazione Disney, pronta a conquistare il cuore di fan di tutte le età .

Il mondo dell’animazione Disney si prepara a una nuova e affascinante produzione che promette di conquistare il pubblico: l’anime di Twisted-Wonderland, previsto per l’ottobre 2025. Basato su un popolare gioco mobile, questo progetto rappresenta una delle più attese trasposizioni nel panorama degli anime isekai, offrendo un’interpretazione originale e visivamente spettacolare del universo dei personaggi Disney rivisitati in chiave fantastica. l’annuncio e le prime anticipazioni sull’anime di twisted-wonderland. una produzione di alto livello con trailer suggestivi. La presentazione ufficiale avvenuta online ha svelato un trailer ricco di dettagli, che mostra scene di grande impatto visivo e introduce il protagonista mentre arriva al Night Raven College... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney crea un anime isekai sorprendente e affascinante

