Disinformazione più si è social e più si crede a fake news

Un recente studio dell'Università del Michigan rivela una preoccupante correlazione tra l'uso eccessivo dei social media e la propensione a credere nelle fake news. L'esperimento mette in luce come trascorrere più tempo online possa aumentare il rischio di disinformazione. In questo articolo, Pierluigi Vito esplora le implicazioni di questi risultati e il loro impatto sulla nostra percezione della verità.

Trascorrere un tempo eccessivo sui social media porterebbe ad esporsi più facilmente a credere alle fake news. Lo afferma un esperimento dell'Università del Michigan. Servizio di Pierluigi Vito.