Discoteche nel mirino della Finanza | alcol ai minori e lavoratori in nero sanzioni anche in provincia di Arezzo

La Guardia di Finanza intensifica i controlli nelle discoteche della Toscana, focalizzandosi su irregolarità contabili, mancata emissione di scontrini e somministrazione di alcolici a minori. Anche due locali aretini sono stati sanzionati, evidenziando una crescente preoccupazione per il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dei giovani. Le ispezioni mirano a garantire un ambiente di divertimento più sicuro e legale.

Controlli serrati della Guardia di Finanza nei locali notturni della Toscana: nel mirino sono finiti contabilità irregolare, mancata emissione di scontrini fiscali e, in alcuni casi, somministrazione di alcolici ai minori. Tra i locali sanzionati figurano anche due discoteche aretine, una situata nel comune di Arezzo e una a Terranuova Bracciolini. Le ispezioni sono avvenute nei giorni scorsi con l'impiego di militari in borghese che, al termine delle verifiche, hanno elevato sanzioni per diverse migliaia di euro. Nessuna attività è stata sospesa o chiusa, ma le irregolarità riscontrate sono state numerose...

