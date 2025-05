Discarica emersa a Palazzuolo | via con l’elicottero primi 100 sacchi di rifiuti

A Palazzuolo, è iniziata la rimozione dei rifiuti emersi a seguito del maltempo del 14 e 15 marzo, che ha provocato una frana nel Rovigo. Oggi, un elicottero ha trasportato i primi 100 sacchi di rifiuti raccolti nei tratti a valle del torrente, segnando l'avvio di importanti operazioni di bonifica nella zona colpita.

Sono partiti con l’elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente, dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi. Le operazioni di rimozione si sono svolte questa mattina quando sono cominciati i voli con i primi sacchi di rifiuti, circa 100, raccolti con... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Discarica emersa a Palazzuolo: via con l’elicottero primi 100 sacchi di rifiuti

