Disarmarci è un suicidio Sisci spiega perché con i numeri

In un'analisi incisiva, l'autore esplora le implicazioni della disarmonia militare in Italia, suggerendo che opporsi al riarmo equivalga a una resa incondizionata. Utilizzando dati significativi, il testo mette in luce la crisi di identità del Paese, caratterizzata da apatia politica e sociale, con oltre la metà della popolazione che si astiene dal voto e un'economia in fuga. La difesa diventa un simbolo di vitalità nazionale.

L'opposizione al riarmo in Italia è la resa del Paese alla sua morte politica, sociale e reale. L'Italia non vuole spendere per la difesa perché forse inconsciamente non ha niente da difendere – si sente un malato terminale prossimo alla morte. Oltre metà della nazione non vota, le imprese evadono all'estero o le tasse, i giovani pure. Il ceto politico è largamente autoreferenziale, e nessuno vuole più figli. Serve un miracolo, ma chi lo fa? Oppure ci sarà un'invasione. Bisogna solo capire da che parte arriverà. Oggi più che mai dopo le elezioni tedesche c'è una concordanza tra richieste all'Italia di Stati Uniti ed Europa (c'è anche il Regno Unito)...