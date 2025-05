Disabilità uditiva dibattito su prevenzione e sensibilizzazione

La disabilità uditiva rappresenta una sfida significativa per molti, influenzando non solo la qualità della vita, ma anche le dinamiche lavorative e relazionali. Attualmente, si stima che il 10% della popolazione anziana ne sia colpita. È fondamentale avviare un dibattito sulla prevenzione e sensibilizzazione, affrontando fattori come l’invecchiamento, le esposizioni acustiche e l’accesso a cure adeguate per migliorare l'inclusione e il benessere di chi vive questa condizione

Le problematiche legate all’udito incidono, spesso anche pesantemente, sulla capacità di lavorare, sulla vita di relazione, sui rapporti sociali e familiari. Secondo le più recenti stime si calcola che la disabilità uditiva riguardi il 10% della popolazione anziana ed alcuni fattori, come... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Disabilità uditiva, dibattito su prevenzione e sensibilizzazione