Disabili Landi SuperJob | Costruiamo opportunità per lavoro e tempo libero

SuperJob si propone di trasformare la disabilità in un'opportunità, promuovendo l'inserimento lavorativo e la crescita personale dei giovani disabili. Attraverso un approccio inclusivo, l'iniziativa mira a supportare non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, contribuendo a creare un futuro in cui la disabilità sia riconosciuta come un valore e un’importante risorsa per la società.

(Adnkronos) – "La disabilità deve essere un valore, e noi crediamo debba essere sempre più riconosciuto come tale. Con SuperJob vogliamo offrire un supporto concreto all’inserimento lavorativo e alla crescita personale dei ragazzi con disabilità, aiutando anche le famiglie ad affrontare questo percorso con fiducia e strumenti adeguati". Lo ha detto Ottavia Landi, presidente di . L'articolo Disabili, Landi (SuperJob): “Costruiamo opportunità per lavoro e tempo libero” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Disabili, Landi (SuperJob): “Costruiamo opportunità per lavoro e tempo libero”

Disabili, Landi (SuperJob): "Costruiamo opportunità per lavoro e tempo libero" - Ottavia Landi, presidente di SuperJob, oggi a Roma, alla prima edizione di ‘I concerti della speranza’ ... 🔗Segnala adnkronos.com

Disabili. Al Gallaratese, Moratti e Landi hanno inaugurato Casabetti - insieme con l’assessore alla Salute Giampaolo Landi di Chiavenna, è intervenuta all’inaugurazione di Casabetti, un’abitazione per giovani persone con disabilità nel quartiere Gallaratese. 🔗mi-lorenteggio.com scrive