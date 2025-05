Disabili il direttore d’orchestra | Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare

In un toccante intervento, il direttore d'orchestra Lorenzo Porzio sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare il potenziale di ogni bambino, specialmente quelli in condizioni di fragilità. Attraverso il laboratorio musicale 'I concerti della speranza', Porzio si propone di trasformare la musica in uno strumento di crescita e inclusione, dimostrando che ogni voce merita di essere ascoltata.

"Ogni bambino ha un potenziale che deve essere ascoltato e valorizzato". Sono le parole con cui il direttore d'orchestra Lorenzo Porzio ha spiegato il valore educativo e umano del laboratorio musicale 'I concerti della speranza' nato per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un'occasione di condivisione attraverso la musica.

