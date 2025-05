Disabili il direttore d’orchestra | Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare

Lorenzo Porzio, direttore d'orchestra, sottolinea l'importanza di ascoltare e valorizzare il potenziale di ogni bambino, in particolare di quelli in situazioni di fragilità. Attraverso il laboratorio musicale 'I concerti della speranza', Porzio promuove un'iniziativa educativa che mira a offrire a questi bambini l'opportunità di esprimersi e sviluppare le proprie capacità artistiche.

(Adnkronos) – "Ogni bambino ha un potenziale che deve essere ascoltato e valorizzato". Sono le parole con cui il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio ha spiegato il valore educativo e umano del laboratorio musicale 'I concerti della speranza' nato per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un’occasione di condivisione attraverso la musica, di . L'articolo Disabili, il direttore d’orchestra: “Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Disabili, il direttore d’orchestra: “Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare”

