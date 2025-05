DIRETTA Calciomercato | tutte le notizie LIVE del 26 maggio

Il calciomercato entra nel vivo con il termine dei massimi campionati! Da oggi, lunedì 26 maggio, seguiremo in diretta tutte le ultime notizie, indiscrezioni e trattative, sia a livello nazionale che internazionale, riguardanti giocatori, allenatori e squadre. Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi in tempo reale!

Finiti i massimi campionati, adesso scatta davvero l’ora del mercato. Giocatori, allenatori e non solo: a partire da oggi, lunedì 26 maggio, vi aggiorneremo in tempo reale su quello che accade sia a livello nazionale che internazionale tra notizie, indiscrezioni, trattative e annunci ufficiali. DIRETTA Calciomercato: tutte le notizie LIVE del 26 maggio (LaPresse) – Calciomercato.it Dalla Juventus all’ Inter, dal posto Tudor all’eventuale post Inzaghi passando per il successore di Conte al Napoli e quello di Conceicao sulla panchina del Milan: tutto LIVE qui su Calciomercato.it: 11:24 26 Maggio Juve, Tudor in panchina al Mondiale: l'agente conferma... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato: tutte le notizie LIVE del 26 maggio

MillionDay 13 Maggio 2025: Diretta Estrazioni e Numeri Vincenti di oggi - Scopri l'emozione delle estrazioni del MillionDay del 13 maggio 2025! Segui con noi in diretta i numeri vincenti delle estrazioni delle ore 13:00 e 20:30, inclusi i premi speciali del MillionDay Extra. continua a leggere

Calciomercato, tutte le notizie del 20 giugno - Ore 18:18 - Radu verso la Cremonese (Valentino Della Casa-Redazione Di Marzio) È quasi tutto definito per il ... ha rotto gli indugi e ha chiamato direttamente il giocatore, in vacanza ad Ibiza. Lo riporta corriere.it

Tutte le notizie in diretta di calciomercato minuto per minuto - Per rimanere aggiornato sui movimenti di calciomercato in Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero.it. Da ilmessaggero.it

Calciomercato, tutte le notizie dell’1 agosto - Classe 2002, protagonista con tutte le Under della Polonia ... Cristiano Ronaldo pare mettere fine alle tante voci di calciomercato che lo riguardano. Il portoghese è «tornato» al Manchester ... Segnala corriere.it