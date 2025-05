Dipendenti regionali Confael in piazza | Situazione gravissima

Il sindacato Confael Autonomie Locali e Lavoratori della Regione si prepara a una mobilitazione con un presidio e volantinaggio a Palermo, il 28 maggio 2025, per denunciare la grave situazione che colpisce i dipendenti regionali. L'evento si svolgerà in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione, e promette di mettere in luce le criticità del settore.

L'organizzazione sindacale Confael Autonomie Locali e Lavoratori della Regione ha annunciato un presidio con volantinaggio per il 28 maggio 2025, dalle 10 alle 15, a Palermo, in piazza Indipendenza, davanti alla sede della oresidenza della Regione. L'iniziativa, guidata dal segretario regionale... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dipendenti regionali, Confael in piazza: "Situazione gravissima"

Dipendenti regionali, Confael in piazza: "Situazione gravissima" - L'organizzazione sindacale Confael Autonomie Locali e Lavoratori della Regione ha annunciato un presidio con volantinaggio per il 28 maggio 2025, dalle 10 alle 15, a Palermo, in piazza Indipendenza, d ... 🔗Segnala palermotoday.it

Dipendenti regionali: sciopero “dimezzato” in piazza solo CGIL e UIL - Le divisioni del sindacato hanno influito sulla partecipazione allo sciopero dei dipendenti regionali culminato in un corteo che è partito da piazza Marina, a Palermo. A sostenere la protesta sono ... 🔗Si legge su sicilianews24.it

Agenzia delle Entrate, dipendenti in piazza - Firenze, 19 settembre 2017 - Alta adesione stamani all’assemblea/sit-in dei lavoratori della sede regionale dell’Agenzia delle Entrate, che si è svolta davanti alla sede della direzione ... 🔗Da lanazione.it