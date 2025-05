Diocesi di Caltagirone ultimo saluto a padre Giacomo Montes

La Diocesi di Caltagirone si stringe nel dolore per la perdita di padre Giacomo Montes, sacerdote e giudice del Tribunale ecclesiastico, scomparso oggi all’Hospice di Caltagirone. L’Ufficio per le Comunicazioni Sociali ha reso nota la triste notizia, esprimendo le condoglianze del vescovo mons. Calogero Peri e dell'intera comunità, che ricorda con affetto il servizio e l'impegno costante di padre Montes.

È morto oggi presso l’Hospice di Caltagirone, padre Giacomo Montes, sacerdote della Diocesi di Caltagirone e giudice del Tribunale ecclesiastico. A darne notizia è stato l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, che ha espresso, a nome del vescovo mons. Calogero Peri e di tutta la comunità... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Diocesi di Caltagirone, ultimo saluto a padre Giacomo Montes

Papa Francesco, in 600 da Pordenone per l'ultimo saluto al Pontefice: tanti giovani - Il deferente omaggio continua, in attesa dell’estremo saluto in Vaticano, previsto per sabato. A Roma ci saranno anche 600 adolescenti della Diocesi di Concordia-Pordenone, insieme al vescovo ... Riporta ilgazzettino.it

Ultimo saluto a Francesco. La carica dei giovani a Roma. E sul mare suonano le sirene - Oltre cento adolescenti partiti dalle parrocchie della nostra diocesi per il Giubileo si ... E molti di loro hanno cercato di seguire l’ultimo saluto al Papa della gente, in una città diventata ... Secondo ilrestodelcarlino.it

L’ultimo saluto a Francesco: "Un gigante del nostro tempo. Ha aperto la Chiesa a tutti" - Centinaia gli imolesi che hanno preso parte all’ultimo saluto a Papa Francesco, ieri in Vaticano. Dalle case, dalle parrocchie: pullman treni o auto private in un triste esodo per dire addio al ... msn.com scrive