Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Le ultime mosse di Trump tra dazi e guerra in Ucraina

In questo episodio di #DimmiLaVerità, Stefano Graziosi analizza le recenti azioni di Donald Trump, focalizzandosi sul conflitto tra politiche commerciali e geopolitiche. Le ultime mosse dell'ex presidente, tra dazi e la crisi in Ucraina, offrono spunti cruciali per comprendere il panorama politico statunitense. Scopri di più su come queste strategie possono influenzare il futuro degli Stati Uniti e le relazioni internazionali.

Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2025. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci illustra come interpretare le ultime mosse di Donald Trump, tra dazi e guerra in Ucraina... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Le ultime mosse di Trump tra dazi e guerra in Ucraina»