Dimarco | Due anni fa più delusioni che altro Yamal? Mai visto uno così

In vista della sfida tra PSG e Inter, Federico Dimarco riflette sulla deludente finale di Istanbul di due anni fa, sottolineando le emozioni contrastanti legate a quell'evento. Il terzino sinistro non manca di menzionare il giovane talento Lamine Yamal, esprimendo il suo stupore per le qualità del giovane calciatore. Un'analisi che mescola nostalgia e attesa per il futuro.

Federico Dimarco, intercettato dai colleghi di Inter TV, ha risposto in merito alla finale di Istanbul, dove l'Inter perse due anni fa contro il Manchester City per 1-0. L'esterno beccò una traversa. Le sue parole: « Di promesse se ne fanno tante, alcune avvengono, alcune no. Nella partita di due anni fa sono state più le delusioni che le cose belle. Se ci penso ritengo che la squadra abbia giocato una partita importante contro una squadra forte e sabato bisognerà fare lo stesso »

