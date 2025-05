Dimarco a Sky | Ci siamo meritati la finale a Istanbul abbiamo acquisito una cosa fondamentale

Inter, Dimarco si è espresso a Sky Sport riguardo alla finale di Champions League a Istanbul, sottolineando il merito della squadra nel raggiungere questo traguardo. L’esterno nerazzurro ha condiviso le sue emozioni e riflessioni in vista dello scontro cruciale con il PSG, evidenziando l'importanza del cammino effettuato fino a questo punto. Ecco le sue dichiarazioni.

Dimarco ha parlato a Sky Sport durante il Media Day, le dichiarazioni dell'esterno nerazzurro verso la finale di Champions League tra PSG e Inter: LE PAROLE – «Ovviamente quella era la speranza. Ne ero quasi sicuro dopo i complimenti di Guardiola post finale, che aveva detto che l'Inter sicuramente nel giro di pochi anni sarebbe ritornata a giocarsi la Champions. Non pensavo onestamente così presto, però dopo il percorso che abbiamo fatto quest'anno, incontrando City, Arsenal, Barcellona e Bayern, sono convinto che ce lo siamo davvero meritati» ISTANBUL – «Penso che la consapevolezza che abbiamo acquisito da Istanbul sia, comunque, di aver fatto una finale contro il Manchester City, dove te la sei giocata alla pari e hai fatto una grande partita...

