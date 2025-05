Difendere Israele dai suoi nemici e da certi suoi amici

Difendere Israele dai suoi nemici e da certi presunti amici è un compito complesso e controverso. Ogni giorno, nell'arena delle polemiche social, Linkiesta raccoglie indignazioni e insulti per le sue posizioni sulla guerra a Gaza, un fenomeno comune ai media, ma che assume toni particolarmente accesi nel nostro caso. Questa situazione solleva interrogativi sulla libertà di parola e sull’influenza dei pregiudizi nel dibattito pubblico.

Più o meno ogni giorno, nella fogna social che è seconda soltanto a quella dei talk show televisivi, Linkiesta raccoglie indignazioni e ingiurie di ogni tipo per le cose che scrive sulla guerra a Gaza. È un fenomeno che più o meno capita a tutti i giornali, ma la cosa che credo succeda soltanto qui è che noi siamo accusati sia di essere complici dei bombardamenti israeliani sia degli orrori dei tagliagole di Hamas. Se scrive Francesco Cundari dicono che Linkiesta è proPal, cosa che farebbe ridere se non ci fosse da piangere per l'incapacità ormai diffusa di comprendere un testo. Se invece scrivono Assia Neumann Dayan, Carmelo Palma, Iuri Maria Prado e altri partono discussioni su quanto Linkiesta sia un organo di schifosi sionisti e quindi oggetto di contumelie dal fiume al mare...

