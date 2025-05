Dieselgate la resa dei conti | condannati i manager Volkswagen E ora scatta il risarcimento italiano

A dieci anni dallo scandalo Dieselgate, i manager di Volkswagen sono stati finalmente condannati in Germania, mentre in Italia si apre la strada a una class action per risarcire oltre 60mila consumatori truffati. Gli indennizzi potrebbero arrivare fino a 1.100 euro, segnando una svolta significativa nella battaglia legale contro il colosso automobilistico accusato di frode nelle emissioni.

Dieci anni dopo lo scandalo Dieselgate, arrivano le prime condanne in Germania e parte la class action italiana: fino a 1.100 euro per oltre 60mila consumatori truffati da Volkswagen... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dieselgate, la resa dei conti: condannati i manager Volkswagen. E ora scatta il risarcimento italiano

Dieselgate, quattro ex dirigenti di Volkswagen condannati per truffa - Il caso "Dieselgate" segna una svolta importante nella storia di Volkswagen, con quattro ex dirigenti condannati per truffa. 🔗continua a leggere

Dieselgate, la resa dei conti: condannati i manager Volkswagen. E ora scatta il risarcimento italiano - Dieci anni dopo lo scandalo Dieselgate, arrivano le prime condanne in Germania e parte la class action italiana: fino a 1.100 euro per oltre 60mila consumatori truffati da Volkswagen ... 🔗Come scrive ilgiornale.it

Dieselgate, accordo Volkswagen-Altroconsumo/ Fino a 1.100 euro di risarcimento per ogni proprietario - Si è risolta la questione Dieselgate, lo scandalo delle emissioni “truccate” da parte di Volkswagen risalente al 2015. Come fa sapere in queste ore Altroconsumo, l’azienda di Wolfsburg ... 🔗Si legge su ilsussidiario.net

Dieselgate, la polizia tedesca ferma il numero uno dell'Audi - Lo riferisce la Dpa, citando fonti della Volkswagen. Il manager è indagato nell'ambito del dieselgate e la scorsa settimana il suo appartamento, e quello di un altro manager della società ... 🔗Da repubblica.it