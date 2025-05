Dieselgate 4 ex manager Volkswagen condannati per frode | truccavano i test sulle emissioni

In seguito allo scandalo "Dieselgate", quattro ex manager di Volkswagen sono stati condannati per frode per aver manipolato i test sulle emissioni. Tra di essi, l'ex responsabile dello sviluppo dei motori diesel, che affronterà quattro anni e mezzo di carcere. In Italia, oltre 60.000 consumatori coinvolti in una class action riceveranno un risarcimento per i danni subiti.

