Dieselgate | 4 ex manager dichiarati colpevoli di truffa

Nel contesto dello scandalo Dieselgate, quattro ex manager della Volkswagen sono stati dichiarati colpevoli di truffa. La sentenza, emessa da un tribunale tedesco, prevede pene detentive per due degli imputati, segnando un capitolo importante in una delle più grandi controversie sul settore automobilistico. La vicenda continua a suscitare attenzione mediatica e dibattiti sull'eticità nel mondo degli affari.

