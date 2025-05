Dieselgate 4 ex dirigenti Volkswagen condannati per frode

Nel contesto dello scandalo noto come 'Dieselgate', quattro ex dirigenti della Volkswagen sono stati condannati per frode. La sezione penale commerciale del tribunale regionale di Braunschweig ha emesso sentenze severe, con due imputati che affronteranno diversi anni di carcere, mentre gli altri due ex dipendenti hanno ricevuto pene meno severe, sottolineando le gravi conseguenze legali dell'inganno industriale che ha colpito l'intero settore automobilistico.

Nel processo penale relativo al cosiddetto ‘ Dieselgate ‘, quattro ex dirigenti della Volkswagen sono stati ritenuti colpevoli di frode. La sezione penale commerciale del tribunale regionale di Braunschweig ha condannato due imputati a diversi anni di carcere, mentre due ex dipendenti hanno ricevuto la sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero ha descritto tre degli uomini come colpevoli e ha chiesto rispettivamente tre e quattro anni di carcere. Il quarto imputato è stato giudicato dall’accusa come complice, con la richiesta di condanna a due anni di libertà vigilata. La difesa, invece, ha ritenuto che un avvertimento fosse sufficiente... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dieselgate, 4 ex dirigenti Volkswagen condannati per frode

