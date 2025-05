Dichiarazione dei redditi Modello 730 più semplice Tempi rapidi per i rimborsi

E' entrata nel vivo la campagna fiscale relativa alla dichiarazione dei redditi 2025. Il modello 730, che non interessa più solo dipendenti e pensionati, ma una più ampia platea di contribuenti, lasciando fuori solo quasi esclusivamente le partite Iva, dovrà essere presentato entro il 30 settembre. Tra le novità la rimodulazione definitiva dell' Irpef su tre aliquote. "Non ci sono nuove detrazioni o grandi cambiamenti nelle spese ammesse – spiega Stefano Vasarri, responsabile del Caf Acli di Firenze, che mediamente tratta 14mila modelli 730 l'anno, 70mila in tutta la regione – ma alcuni aspetti tecnici avranno impatto concreto sui contribuenti"...

