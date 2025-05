dicevano che eravamo scarsi… rrahmani e simeone si tolgono il sassolino video

Nel giorno della storica festa per lo Scudetto, Amir Rrahmani e Giovanni Simeone si sono lasciati andare a un divertente siparietto, togliendo il "sassolino dalla scarpa". In un'atmosfera di entusiasmo e celebrazioni, i due giocatori del Napoli hanno condiviso momenti di gioia a bordo dei bus scoperti, circondati da una folla di tifosi esultanti sul lungomare.

Stupendo siparietto realizzato da Amir Rrahmani e Giovanni Simeone nel giorno del bus Scudetto: tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il Napoli ha festeggiato quest’oggi la vittoria dello Scudetto, sfilando sul lungomare a bordo di due bus scoperti in mezzo ad una folla festante di tifosi. I giocatori azzurri si sono goduti l’affetto della città e la gioia per questo incredibile traguardo, inondando anche i loro social di stories e video di questa meravigliosa giornata. Fra i tanti contenuti social, spicca uno realizzato da Amir Rrahmani e Giovanni Simeone. Rrahmani e Simeone show: il VIDEO. I due aprono il loro contenuto a bordo della nave che li avrebbe portati alla parata ricordando i tanti commenti sul Napoli di questi mesi con due frasi: “ Ci avevano detto che non ce l’avremmo fatta ” (pronunciata dal kosovaro),e “ Ci avevano detto pure che eravamo scarsi ” (dal Cholito)... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it