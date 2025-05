Dibiesse calcetto Miane | è finale scudetto!

Domenica 25 maggio, Miane celebra una storica impresa nel mondo dello sport: la squadra Under 21 della Dibiesse Calcetto ha trionfato 3-1 contro la temibile Top Five di Torino. Questo straordinario successo consente ai giovani talenti mianesi di accedere alla finalissima scudetto nazionale, che si svolgerà sabato 1° giugno a Cesena. Un momento di pura emozione e orgoglio per tutta la comunità.

